С отсутствием воды в Малом Садовом разберутся

После того как жители села, расположенного в Бахчисарайском районе, попросили Президента присоединить этот населенный пункт к Севастополю, их проблемами занялась прокуратура Крыма.

После видеобращения жителей Малого Садового к Президенту России об отсутствии в селе водоснабжения, исполняющий обязанности прокурора Бахчисарайского района Николай Челпанов, а также глава администрации Куйбышевского сельского поселения и руководитель Бахчисарайского филиала ГУП РК «Вода Крыма» выехали в село с проверкой.

По выявленным нарушениям директору ГУП РК «Вода Крыма» было внесено представление. Прокуратура района контролирует ход и результаты рассмотрения акта реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.

Просились в Севастополь

В начале августа жители села Малое Садовое Бахчисарайского района записали видеообращение в Администрацию Президента, председателю Следственного комитета и Генеральному прокурору, жалуясь, что в их селе водная катастрофа. Триста человек целый месяц живут без воды при 40-градусной жаре!

Малосадовцы утверждают, что в 2018 года государственная насосная станция была разграблена, а каналы, по которым чистая вода поступала в село, завалены строительным мусором и перекрыты фермерами выше по течению. Скважину, дополнительно питающую село, передали в частные руки. Вместо устранения причин и реальной помощи людям, бахчисарайские чиновники пишут наверх отчеты о решении водной проблемы. Но воды как не было, так и нет.

Социальная напряженность выросла до такой степени, что селяне попросили Президента передать село Малое Садовое в подчинение другому субъекту федерации — городу Севастополю.