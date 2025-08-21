Площадь пожара на Камышовском шоссе уже 12 гектаров

Огонь тушат на трех больших участках: от железнодорожного моста до Фиолентовского кольца. Предварительная площадь пожара 12 гектаров. Ему присвоен 4-й максимальный ранг.

На месте работают 63 пожарных и 17 единиц техники, к тушению огня привлечен вертолет МИ-8. Он сбрасывает воду на очаги пожара. Забор воды происходит с моря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Временно перекрыто движение на Камышовском шоссе. Департамент транспорта скорректировал маршруты автобусов.

«Огонь почти полностью уничтожил ресторан «Гастрономика». Пожарные расчеты не допустили распространения огня на расположенную рядом автозаправочную станцию. Горит трава на склоне СТ «Килен-балка», есть угроза для частных домов. Тушению мешает сильный ветер. Работает авиация МЧС, ждем пожарный поезд КЖД. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он напомнил, что объявленный в Севастополе пожароопасный период продлен до 10 сентября.

Добавлено: Около 16 часов пожар был локализован. Ведется проливка территории, , сообщили в МЧС. Движение транспорта по Камышовскому шоссе ориентировочно будет открыто в 16.30.