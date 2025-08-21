Можно прокатиться на электробусе

С 20 по 27 августа в Севастополе проводят тестовые рейсы электробуса КамАЗ.

Цель испытаний — комплексное изучение эксплуатационных и технических возможностей нового подвижного состава, включая оценку его надежности, удобства эксплуатации и качества перевозки пассажиров в реальных условиях городской транспортной сети, сообщили в департаменте транспорта.

Проехать на электробусе можно на троллейбусных маршрутах — №7а, 9 и 10к, а также на автобусных — №3, 9, 20.

Ранее такие же тестовые рейсы электробус выполнял в Симферополе.