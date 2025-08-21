Исключили точечную застройку ради территорий общего пользования

Утвердили документацию по планировке и межеванию территории по улице Меньшикова и Николая Музыки. Документ принят 20 августа на заседании правительства Севастополя.

Как пояснила и.о. директора департамента архитектуры Юлия Шемонаева, речь идет о территориях площадью 13, 8 га и 27 га, соответственно. Документация подготовлена в рамках исполнения госзадания с целью выделения элементов планировочной структуры территории общего пользования, установления их границ, образования земельных участков под существующими многоквартирными домами.

С целью исключения точечной застройки проектом межевания предусматривается образование 19 земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования, общей площадью 34 327 кв метров в районе улицы Меньшикова, а также 30 земельных участков площадью 65 525 кв метров на улице Николая Музыки.

Как пояснила Ю.Шемонаева. резервирование или изъятие земельных участков для госнужд, а также установление публичных сервитутов не предусмотрено, процедура общественных обсуждений по обоим проектам завершена, предложений и замечаний не поступило.

По словам и.о. заместителя губернатора Максима Жукалова, это позволит в том числе образовать участки территории, где разместились спортивные площадки, чтобы они были закреплены за конкретными хозяйствующими субъектами.

То есть, это будет способствовать упорядочение территорий в целом и закреплению их, как территорий общего пользования.