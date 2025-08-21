Горит ресторан под камышовой крышей

Сообщение о пожаре поступило в 12.54. К месту выдвинулись силы МЧС России. По прибытии было установлено, что горит растительность и здание ресторана.На тушение поданы стволы, сообщила пресс-служба МЧС России по Севастополю.

Как видно на выложенных в сети видео, пламенем охвачена не только территория у ресторана, но и участок через дорогу. Вертолеты помогают тушить пожар.

Камышовское шоссе на подъезде к Фиолентовскому перекрыто. Временно изменили схему движения автобусов №98 и №34.

Первоначально крытый камышовой крышей ресторан на Камышовском шоссе назывался «Камышовая пристань». Потом он менял хозяев и названия. Сейчас на нем вывеска «Гастрономика». Вокруг ресторана — лесной массив, там растут краснокнижные сосны. Неподалеку находится автозаправочный комплекс.