Женщина два года перечисляла деньги мошенникам

Жительница Севастополя хотела заработать: продала квартиру, влезла в долги, а в результате лишилась более 32 миллионов рублей.

В марте 2023 года 57-летняя женщина нашла объявление о дополнительном заработке на маркетплейсе: регистрируешься на сайте, перечисляешь деньги на счет, якобы покупаешь товары, а вложенные деньги потом возвращают с процентами за поднятие рейтинга магазина. Но душа требовала большего, поэтому женщина решила заработать на криптовалюте. При помощи любезных кураторов, оказавшихся мошенниками, она начала «играть на криптобирже», уверенная, что приумножает свой капитал.

Решив сорвать «большой куш» женщина продала квартиру и заняла 27 миллионов рублей у своей подруги, не сообщив ей куда хочет их «вложить». Деньги «инвестор» обещала вернуть к июню 2025 года, но вывести полученный криптодоход так и не смогла.

Шокированная подруга обратилась в полицию с заявлением о хищении. Ну а бизнесменше ничего не осталось, как тоже прийти в полицию за помощью, хотя она до сих пор уверена, что получить прибыль на криптобирже — реально.

Пресс-служба УМВД России по Севастополю просит запомнить, что предложения о быстром, легком и высоком заработке, требующем денежных вложений, поступают только от мошенников!