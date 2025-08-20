ВС РФ пресекли попытку диверсионной операции ВСУ в Черном море

В ночь на 20 августа ВСУ предприняли попытку диверсионной операции в акватории Черного моря в направлении от Одессы в сторону мыса Тарханкут. Она пресечена, сообщили в Минобороны России.

Также ведомство опубликовало кадры поражения катера ВСУ в Черном море расчетами центра «Рубикон».

«В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут. При содействии расчетов БПЛА Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» попытка диверсионной операции противника была пресечена: на удалении в 72 километра от побережья Крыма один из катеров ВСУ был поражен расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет». Разведку и объективный контроль поражения цели осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala», — цитирует сообщение МО ТАСС.