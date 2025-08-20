В Ласпи вырубили лес

Возбуждены уголовные дела по фактам незаконной рубки деревьев и нарушения режима природного заказника.

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура совместно со специалистами ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий и лесного хозяйства» провела проверку законности использования земель особо охраняемых природных территорий. Как выяснилось, на двух арендованных у города земельных участках в границах государственного природного ландшафтного заказника «Ласпи» вырублено 10 деревьев и кустарников, в том числе занесенных в Красную книгу Севастополя. На одном из участков в нарушение режима заказника размещены бетонные лестницы, настил. Территория засыпана щебнем, часть ее вымощена плиткой.

Ущерб от незаконной рубки составляет более миллиона рублей, а от нарушения режима особо охраняемой природной территории — почти полтора миллиона.

По данным фактам органами внутренних дел возбуждены уголовные дела по статьям «незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере» и «нарушение режима особо охраняемых природных территорий».

Природоохранный прокурор направил в Гагаринский районный суд Севастополя три исковых заявления о взыскании с арендаторов ущерба на общую сумму свыше 2,5 млн рублей.

Расследование уголовных дел и рассмотрение исков находится на контроле, сообщила пресс-служба прокуратуры.