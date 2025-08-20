Севастопольские студенты покорили Эльбрус
И это уже не впервые, когда студенты-альпинисты поднялись на самую высокую горную вершину Европы. За последние два года это уже второе такое достижение.Об этом сообщается на университетской странице «Севастополь – это СевГУ» в соцсети.
В нынешнем восхождении приняли участие Дмитрий Сумарев, Надежда Григорова, Аполлинария Иванова, Ксения Косульникова, Анастасия Бойко и Елизавета Лапшина. До этого был год интенсивных занятий на скалодроме, тренировок, горных походов, а также научных исследований.
Севастопольская команда поднялась на высоту 5100 метров.