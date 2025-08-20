Рассказали, что и как можно строить на даче

Изменения, внесенные в российское законодательство, теперь запрещают разделять недвижимость, расположенную на садовых участках, и отчуждать ее отдельно от самих земельных участков.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд...», который направлен на совершенствование правового регулирования в этой сфере, а также на унификацию терминологии.

О сути предстоящих перемен журналистам рассказал начальник управления государственной регистрации права и кадастра Севастополя Артем Фадеев.

По его словам, закон устанавливает запрет на продажу собственником садового участка отдельно от расположенных на нем жилых или садовых домов, или хозпостроек.

Также уточнен перечень хозяйственных построек. К ним относятся сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, летние кухни, колодцы. «Однако если такие объекты являются составными частями жилых или садовых домов, хозяйственными постройками их считать не будут», — уточнил начальник управления.

В законе говорится теперь и о предельных габаритах жилых и садовых домов на садовых участках. Они должны не только определяться градостроительным регламентом, но и соответствовать параметрам объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС), которые определены законодательством о градостроительной деятельности.

Кроме этого не допускается образовывать садовые земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями.

Проверять и соблюдать

Специалисты Севреестра рекомендуют садоводам и дачникам проверить актуальность и полноту сведений о собственных правах на земельные участки, жилые или садовые дома, а также хозяйственные постройки в Едином государственном реестре недвижимости. При наличии несоответствий или отсутствии сведений, обратиться для регистрации прав или внесения изменений в ЕГРН,

При планировании сделок с недвижимостью с 1 сентября нужно учитывать установленные законом требования к единству объекта недвижимости (участок плюс постройки) и запрету на раздел здания и сооружений. При новом строительстве строго соблюдать установленные градостроительным законодательством параметры для объектов ИЖС при возведении жилых и садовых домов.