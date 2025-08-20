Проверено: батарейки принимают

Информация о том, что севшие батарейки в МФЦ на ул.Горпищенко, 44 не принимают, не подтвердилась.

«Севастопольская газета» оперативно отреагировала на жалобы читателей, у которых батарейки не приняли. В тот же день в МФЦ на ул.Горпищенко отправился наш корреспондент. На вопрос, принимают ли батарейки, там прямо с порога ответили: «Да!»

Одновременно редакция попросила официального уточнения информации в ГАУ «Цифровой Севастополь — МФЦ в Севастополе».

На следующее утро нам позвонила представитель пресс-службы Мария и подтвердила, что севшие батарейки принимали, принимают и будут принимать на ул.Горпищенко, 44.

Всего же контейнеры для утилизации использованных батареек установлены в восьми из 15 МФЦ в рамках экологического проекта «Батарейка добра»:

— ул.Вокзальная, 10;

— пр.Генерала Острякова, 15;

— пр.Героев Сталинграда, 64;

— ул.Горпищенко, 44;

— ул.Леваневского, 24 (Северная сторона);

— ул.Новикова, 4 (Балаклава);

— ул.Павла Корчагина, 34;

— ул.Умрихина, 1 (Инкерман).