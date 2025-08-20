При отсутствии мобильного интернета пользуйтесь мобильным интернетом

Департамент транспорта объяснил, как платить за парковку, если у вас нет доступа к мобильному интернету.

Жителям и гостям Севастополя транспортные чиновники напомнили, что на территории всего Крымского полуострова мобильный интернет может быть недоступен на неопределенный период. Но оплачивать парковку нужно. Сделать это можно тремя способами. Первый — через смс-код. Второй — через терминалы, подключенные к проводному интернету. А третий — «самый удобный способ — постоплата парковочной сессии, которая позволяет произвести оплату за пользование платной парковкой до 23.59 текущих суток с момента въезда на парковочное место».

Функция постоплаты доступна только на интернет портале sevparking.ru и в мобильном приложении RuParking.

Но непонятно, как при отсутствии мобильного интернета можно зайти на этот портал или в мобильное приложение?

Попытаемся выяснить это у департамента транспорта.