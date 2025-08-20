Подпорные стены на Адмирала Октябрьского оказались не стенами

На свой запрос в Севнаследие о сохранности первоначального облика подпорных стен на спуске с пл.Восставших историк и краевед Степан Самошин получил отписку.

В начале июня проект облицовки фасадов подпорных стен гранитом был представлен на архитектурно-художественном совете. После чего С.Самошин обратился в Севнаследие с просьбой рассмотреть вопрос облицовки повторно. Краевед считает, что стенки нельзя зашивать челябинским гранитом по принципу вентфасада и дополнять хромированными поручнями.

«Пришла отписка из Севнаследия по поводу подпорных стенок на Октябрьского. Коротко: подпорные стенки – это не подпорные стенки, а первоначальный облик не сохранился. Вывод чиновницы написать забыли, добавим от себя: «охранять нечего». Эта чудная отписка — смесь лжи и абсурда», — возмущается С.Самошин в соцсети.

Пр его словам, в документе правительства об объединенной охранной зоне подпорные стенки отнесены к малым архитектурным формам. На плане, который является частью приказа, они показаны как подпорные стены.

Однако в Севнаследии почему-то утверждают иное. Правда, одновременно сообщая в тексте документа о запрете сносить подпорные стенки, созданные до 1957 года, а если они аварийные — можно, но нужно воссоздать их архитектурное решение и габариты.

С.Самошин также обращает внимание, что в ответе содержится ссылка на «первоначальный облик», хотя в документе правительства об объединенной охранной зоне «четко обозначено: времени постройки достаточно (использована формулировка «и/или»)».

«Эти стены были построены в XIX веке. В общем, правда на нашей стороне, а что толку? Жаловаться некому. Прокуратура вернет обращение в Севнаследие, Минкульт — в Севнаследие, Жукалов пришлет копию ответа Севнаследия», — прогнозирует развитие ситуации С.Самошин.

В итоге краевед делает неутешительный вывод, что архитектурное наследие Севастополя остается беззащитным перед любыми стройками: «Дело не в руководстве Севнаследия, они исполнители. Просто в городе, идущем вперед, нет места для его прежней культуры и истории».

Про отписки

По поводу отписок, которые получают граждане, 16 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя высказался губернатор Михаил Развожаев. Он отметил, что такое случается в разных ведомствах.

— Директора департаментов будут мне теперь писать докладные записки с пояснением, в чем конкретно ситуация, почему она такая нерешаемая и почему не можем нормально ответить людям. Всех департаментов касается! Я буду принимать решения по адекватности ответов тех, кто их готовит, — пообещал губернатор.