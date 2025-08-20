Особо востребованным специалистам предоставят служебное жилье вне очереди

Постановлением, принятым 19 августа, служебное жилье будет предоставляться работникам учреждений образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты населения, имеющих квалификацию для обеспечения жильем в приоритетном порядке.

Отбор таких специалистов будет производиться путем формирования соответствующего списка на основании перечня необходимых документов. Итоговое решение принимает жилищная комиссия.

– Смысл постановления – в том, что квартиры, которые появляются в распоряжении города, мы передаем соответствующим учреждениям вышеупомянутых сфер: здравоохранения, образования, культуры, спорта и соцзащиты, как временное жилье, под конкретных особо востребованных специалистов, – пояснил и.о.директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

С каждым из них заключается контракт на период, когда он проходит службу в конкретном учреждении – в поликлинике, школе...

По словам замгубернатора Светланы Пироговой, очередь формирует исполнительная власть. Обязательным условием приоритетного предоставления служебного жилья является заключение со специалистом трудового контракта на срок более пяти лет.

С.Пирогова также уточнила, что обратиться с заявлением о предоставлении служебного жилья может любой специалист, из заявлений формируется очередь, потом, при наличии фонда квартир принимается решение о предоставлении служебного жилья.