Общежитиям поменяют статус на МКД

Бывшим общежитиям придадут статус многоквартирных домов, с возможностью приватизации и оформления постоянной регистрации. Постановление принято 19 августа на заседании правительства. Оно позволит тысячам севастопольцев наконец-то приватизировать жилье и оформить постоянную регистрацию.

Как прозвучало на заседании, в Севастополе в настоящее время 62 официальных общежития. Это 4,7 тысячи жилых помещений площадью156 тысяч квадратных метров, в которых проживают примерно 9 тысяч человек.

Согласно российскому законодательству приватизация жилья в общежитиях невозможна, поскольку они имеют статус нежилых помещений для временного проживания. Последнее создавало правовую неопределенность, когда проживающие десятилетиями в помещениях люди не могут распоряжаться своим жильем. Еще одна проблема – обслуживание общежитий управляющими компаниями. Все это привело к необходимости нормативно-правового урегулирования вопроса.

– Мы столкнулись с двойной проблемой: де-факто люди живут в общежитиях постоянно, а де-юре — эти здания не предназначены для постоянного проживания. При этом в них есть приватизированные квартиры. Такая ситуация не может продолжаться бесконечно», — констатировал губернатор Михаил Развожаев.

Департамент по имущественным и земельным отношениям (ДИЗО) разработал положение о переводе зданий бывших общежитий, а также переданных в собственность города до 18 марта 2014 года, в многоквартирные жилые дома. После внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости, такие здания будут официально признаны пригодными для постоянного проживания.

– Тут инициативы от жителей мы не ждем, сами начинаем делать, давно такие обращения были. Это позволит дальше уже оперировать этими помещениями, нормально обслуживать здания, устанавливать плату за общедомовое имущество и т.д., — продолжил глава города.

— Это важный шаг к улучшению условий жизни людей, которые десятилетиями считали эти комнаты своим домом, но не имели возможности узаконить свое положение. Перевод в статус МКД позволит жителям приватизировать жилье, переоформить коммунальные услуги, провести перепланировку и получить полные жилищные права, — пояснила директор департамента по имущественным и земельным отношениям Галина Попова.

По ее словам, для перевода общежития в МКД требуется выполнение ряда условий: должно быть, как минимум, два жилых помещения, изолированные входы, поквартирный учет электроэнергии, а также наличие централизованных систем водоснабжения, отопления, водоотведения и электроснабжения. Еще одно условие – жилые помещения должны располагаться на надземных этажах.

Окончательное же решение по переводу общежитий в МКД будет принимать специально созданная Межведомственная комиссия.