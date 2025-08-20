Крымский опыт пригодился на Запорожской земле

Молодежный форум «Крым.Донузлав» в этом году стал «Новороссией».

С 2007 года молодежный патриотический лагерь-форум собирал участников из разных городов России и Украины и республик бывшего СССР в Крыму на Донузлаве. Интересная программа, обучающие семинары, обмен опытом и высокая творческая составляющая сделали этот проект популярным и нужным в деле отстаивания интересов Русского мира и нашей российской истории.

В этом году лагерь-форум поменял дислокацию и заработал в Запорожской области на берегу Азовского моря. Это событие стало еще одним убедительным примером реальной интеграции новых регионов с Российской федерацией и свидетельством преемственности крымских патриотических традиций. Новое название форума — «Новороссия-2025».

В нем участвуют 110 посланцев из десяти регионов России и пятеро севастопольцев.

Постоянный участник этого проекта, севастопольский автор, общественный деятель Андрей Соболев и в этом году был почетным гостем теперь уже «Новороссии-2025». Он презентовал и передал форуму издания собственных произведений из серии «Поэтические хроники войны» и дал авторский концерт для участников и гостей.