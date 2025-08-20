ГИБДД просит снимать нарушителей и выкладывать в соцсетях

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя привлекли водителя за нарушение ПДД, отмониторив сообщения в соцсетях.

На опубликованной фотографии — автомобиль Toyota находится в пешеходной зоне рядом с памятником Затопленным кораблям.

Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции установили, что 49-летний местный водитель «произвел движение в пешеходной зоне, обозначенной дорожным знаком 5.33 ПДД РФ в районе дома №2 на площади Нахимова». Нарушителя привлекли к административной ответственности за «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Он должен заплатить штраф в размере 750 рублей.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан: «распространение фотографий и видео, зафиксировавших нарушения, способствует повышению внимания общественности к проблеме безопасности дорожного движения и помогает в выявлении и наказании нарушителей».