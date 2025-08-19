В Севастополе проблем с водой не ожидают

Депутат, в отличие от ученого, считает, что воды городу хватит, несмотря на засушливый год.

Уровень Чернореченского водохранилища, из которого снабжается Севастополь, опустился ниже отметок 2020 года, когда опасались нехватки воды, сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

«Очень тревожный показатель по уровню воды в Чернореченском водохранилище. На середину августа в 2020-2021 годах воды было даже больше, [чем в середине августа текущего года]», — сказал С.Станичный, опираясь на данные мониторинга, которые позволят сравнивать объемы водных запасов.

Проблем с водоснабжением города не предвидится благодаря мерам, принятым властями за последние годы, уверен председатель постоянного комитета Заксобрания Севастополя по городской инфраструктуре Павел Харламов.

Он понимает, что год действительно выдался засушливый, но по его мнению, Севастополь сейчас не так сильно зависит от водохранилища, как в 2020 году. С одной стороны, источники снабжения были диверсифицированы — например, как раз для подобных случаев построен водозабор на реке Бельбек. С другой — за прошедшие годы отремонтированы сети, что позволило сократить потери воды при транспортировке до потребителей.

«Ситуация с водоснабжением в городе Севастополе на данный момент абсолютно контролируемая. Регион обеспечен водой в полном объеме, и поставка воды сейчас осуществляется во все районы города в штатном режиме. Этот вопрос всегда, вне зависимости от условий конкретного года, находится на контроле у органов исполнительной власти и депутатского корпуса, поэтому можно с уверенностью сказать: ранее принятые меры даже при тяжелой климатической ситуации гарантируют бесперебойное водоснабжение Севастополя», — считает П.Харламов.

В 2020–2021 годах некоторые районы Крымского полуострова столкнулись с дефицитом воды, в том числе к критически низким отметкам приблизилось водохранилище Севастополя. Справиться с ситуацией тогда удалось благодаря экстренному строительству новых инфраструктурных объектов, обновлению сетей, бурению скважин и ливням, прошедшим в Крыму летом 2021 года.

Объекты, построенные в период засухи, возможно использовать при повторении погодных условий, чтобы не допустить повторения ситуации с дефицитом водоснабжения.

Справка

Чернореченское водохранилище расположено в Байдарской долине и является основным источником водоснабжения Севастополя. Максимальная наполняемость водохранилища составляет 64 млн куб.м, критическая — 7 млн куб.м.

По данным на 26 августа 2020 года в водохранилище было 22,5 млн кубометров воды.

Потребление воды городом составляет примерно 150 тысяч кубометров в сутки.