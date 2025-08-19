У губернатора — новый заместитель

Еще одним исполняющим обязанности заместителя губернатора Севастополя назначен Максим Ковалев. Его 19 августа на заседании своего правительства представил глава города Михаил Развожаев.

— Надеюсь, многие из вас его знают, по крайней мере, слышали о нем. Он достаточно долгое время служил в Севастополе, командовал «Беркутом» легендарным, выполнял задачи в рамках специальной военной операции, он — ветеран боевых действий. В последнее время работал заместителем губернатора Вологодской области, далее в Самарской области. По моему приглашению вернулся в Севастополь, в нашу команду, — рассказал о новом члене правительства губернатор.

Он также сообщил, что М.Ковалев будет курировать городское хозяйство и природные ресурсы, — словом, весь блок вопросов, где городу требуется системное наведение порядка.

Сам М.Ковалев рассказал журналистам, что считает приоритетным сделать упор на решение вопросов ЖКХ, состояние внутридворовых дорог. Он пообещал наладить вывоз мусора и взаимодействие всех коммунальных служб, а также оперативно реагировать на возникающие проблемы в жилищно-коммунальной сфере.

Отвечая на вопрос «Севастопольской газеты», назначенец заверил, что эта сфера деятельности уже была у него в курировании, потому она ему понятна. М.Ковалев также отметил, что возвращение в родной город ему вдвойне приятно. А на вопрос об образовании — сообщил, что у него их несколько.

Предыдущий заместитель губернатора, курировавший сферу ЖКХ, — Евгений Горлов с августа 2024 года арестован и обвиняется в получении многомиллионной взятки.