Мужчина утонул на пляже парка Победы

О второй жертве купального сезона сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Происшествие зафиксировано вечером 18 августа. Мужчина 2003 года прыгнул с пирса в воду, но на поверхность не выплыл. Детальные обстоятельства его гибели устанавливаются.

МЧС призывает соблюдать осторожность во время отдыха на море.

О первом утонувшем в сезоне-2025 пресс-служба сообщила 17 июля. Тело мужчины было найдено у дикого побережья в районе мыса Фиолент на глубине около пяти метров.