Илья Журавлев: Севастополь и Донбасс — вместе!

В преддверии Всемирного Дня гуманитарной помощи (19 августа) активисты Севастопольского отделения ЛДПР под руководством координатора Ильи Журавлева посетили Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией.

Совместно с благотворительным фондом «Путь к Победе» партийцы доставили жителям Донбасса более 40 тонн питьевой бутилированной воды.

Однопартийцев из Севастополя на донецкой земле встретили их коллеги по партии во главе с координатором донецкого реготделения Андреем Крамаром, который, хорошо зная насущные проблемы жителей региона, поблагодарил за своевременную и необходимую помощь.

«В первую очередь, привезенная вода должна поступить туда, где она нужнее всего: в социальные учреждения для пенсионеров и инвалидов, в реабилитационные центры и травматологию», — отметил А.Крамар.

Часть гуманитарной помощи от ЛДПР также отправят на передовую нашим защитникам, а остальное распределят по школам, детским садам и среди жителей, особенно нуждающихся в поддержке.

И.Журавлев: «Ситуация в ДНР сегодня сложная, и именно в такие моменты проявляется наша сила — солидарность, братство и поддержка друг друга».

По его словам, в 2014 году Севастополь и Крым пережили водную блокаду, и вся страна тогда встала плечом к плечу, помогая преодолеть трудности.

«Сегодня мы рядом с Донбассом. Мы будем помогать столько, сколько потребуется. Донбасс может не сомневаться: мы всегда рядом, плечом к плечу», — подчеркнул И.Журавлев.

Политолог Вадим Попов считает, что ЛДПР сегодня — единственная из политических партий, кто по собственному почину оказал поддержку страдающим без воды жителям ДНР.

«Большая роль в этом принадлежит депутату Илье Журавлеву, который лично возглавил делегацию с гуманитарной помощью в ДНР, — отметил эксперт. — Это не только проявление солидарности и взаимовыручки, но и яркий пример человеческого отношения к людям».

По мнению В.Попова, такими и должны быть депутаты, если они хотят называться действительно «народными».