Дефицит бензина обещают ликвидировать за месяц

Ранее в министерстве топлива и энергетики республики сообщили, что временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым привели к нехватке бензина АИ-95 на ряде АЗС, это незначительное отсутствие по отношению к общим запасам.

«Есть проблемы с топливом. К сожалению, объемы производства на трех заводах на юге России значительно уменьшены по объективным причинам. У нас сегодня топливо отсутствует на части автозаправочных станций «Кедр», на остальных автозаправках топливо есть. При этом я хочу объяснить крымчанам, что <...> значительная часть топлива доставляется автомобильным транспортом. После окончания СВО ряд вопросов уйдет и все это вернется на прежний уровень. Это объективная ситуация, которая еще может продлиться максимум до месяца», — цитирует ТАСС С.Аксенова. Глава Крыма отметил, что вопрос прорабатывается ежедневно лично им при содействии министра энергетики России Сергея Цивилева.

Глава Республики Крым также выразил надежду на выравнивание цен на бензин по сравнению с соседствующим Краснодарским краем тогда, когда на полуостров зайдут крупные компании.

В Севастополе бензина АИ-95 нет на заправках крымской сети «АТАН». На «горячей линии» компании сообщили, что у них «нет данных по дате прибытия топлива».