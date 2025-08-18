Главная Новости Деньги

Закупят музыкальные инструменты

Рябов Михаил

Правительство России выделило 100 млн рублей на музыкальные инструменты для Академии хореографии.

Около 280 млн рублей будет направлено на обеспечение работы Академии хореографии в Севастополе и филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде, входящих в культурные кластеры, создаваемые по поручению Президента.

Из общей суммы более 100 млн рублей предназначено на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Такая необходимость возникла в связи с увеличением числа обучающихся.

Остальные деньги пойдут на обеспечение работы и закупку оборудования и музыкальных инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде, которая является филиалом Российского государственного института сценических искусств. Учебный корпус был открыт в мае 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Проект по созданию театрально-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе был запущен по поручению главы государства в 2019 году. Такие крупные культурные кластеры объединят театры, музеи, концертные залы и творческие вузы.