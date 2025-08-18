Закупят музыкальные инструменты

Около 280 млн рублей будет направлено на обеспечение работы Академии хореографии в Севастополе и филиала Российского государственного института сценических искусств в Калининграде, входящих в культурные кластеры, создаваемые по поручению Президента.

Из общей суммы более 100 млн рублей предназначено на закупку музыкальных инструментов для Академии хореографии в Севастополе. Такая необходимость возникла в связи с увеличением числа обучающихся.

Остальные деньги пойдут на обеспечение работы и закупку оборудования и музыкальных инструментов для Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусства в Калининграде, которая является филиалом Российского государственного института сценических искусств. Учебный корпус был открыт в мае 2025 года, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Проект по созданию театрально-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе был запущен по поручению главы государства в 2019 году. Такие крупные культурные кластеры объединят театры, музеи, концертные залы и творческие вузы.