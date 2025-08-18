В сквере имени 60-летия СССР установят общественный туалет

Задание найти место для общественного туалета в этом сквере дано губернатором Михаилом Развожаевым 18 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Сегодня до конца дня будет установлен. Пока будет биотуалет. Сейчас прорабатывается вопрос о стационарном, – отреагировала и.о. директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

Она также сказала, что обслуживанием туалетов согласно контракту занимается парки ГБУ «Парки и скверы». М.Развожаев поинтересовался временем работы туалетов, и получил ответ, что до 20.00.

На вопрос, почему нельзя продлить время работы в летний период, Н.Гуляева пообещала проработать тему.

– Может, там после восьми плата будет выше. Надо что-то делать, иначе все равно в вечернее время местом туалетов становятся парки и скверы. Как ни крути. Поэтому решайте! – распорядился градоначальник.

Напомним, что общественный туалет в сквере имени 60-летия СССР после реконструкции установили. Но в сентябре 2022 года вандалы устроили его поджог.