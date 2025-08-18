В очередной раз возьмутся за незаконную уличную торговлю
Незаконная уличная торговля опять стала предметом внимания городского правительства. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Совершая объезд городских улиц, обнаружил, что в ряде мест торговля ведется прямо под козырьками, на отмостке многоквартирых домов.
– Такое у нас есть по всему городу, надо везде это закончить. Потому что я уверен, что это не единичный способ ухода от внимания надзорных органов, – сказал он.
Он поручил подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы по конкретным гражданам.