В очередной раз возьмутся за незаконную уличную торговлю

Незаконная уличная торговля опять стала предметом внимания городского правительства. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Совершая объезд городских улиц, обнаружил, что в ряде мест торговля ведется прямо под козырьками, на отмостке многоквартирых домов.

– Такое у нас есть по всему городу, надо везде это закончить. Потому что я уверен, что это не единичный способ ухода от внимания надзорных органов, – сказал он.

Он поручил подготовить материалы для передачи в правоохранительные органы по конкретным гражданам.