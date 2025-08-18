Урологию Первой горбольницы обещают отремонтировать досрочно

В ходе капремонта подрядчик ООО «Риф» провел полную реновацию палат, коридоров и врачебных кабинетов. Произведен монтаж современных стеновых панелей, уложена керамическая плитка и керамогранит. Проведены кабельные трассы слаботочных систем, обеспечивающие связь и оповещение. Заменена система медицинских газов. Установлена современная сантехника и медицинские панели.

Осенью прошлого года, когда подрядчик приступил к работе, при демонтаже старых материалов со стен и потолка здания выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии: деревянные перекрытия полностью сгнили. Эти сложности немного замедлили ремонт.

— В данный момент осуществляется монтаж инженерных систем. Работы идут с опережением. Всё заказное оборудование уже прибыло и находится на объекте, — сообщил руководитель проектов ООО «Риф» Александр Тюрин.

По его словам, сейчас рабочие занимаются прокладкой вентиляционных систем, установкой системы «Поток» в операционных. Заканчивается обустройство комплекса вызова персонала и панелей потолка. Объект готов на 80%. Не смотря на то, что контракт заключен с компанией до конца года, А.Тюрин пообещал увеличить количество рабочих и сдать объект досрочно.

— После ремонта мы получим комфортабельные палаты, которые будут оборудованы системой кондиционирования, вентиляции, душами и санузлами. Появятся палаты для маломобильных пациентов. Наша операционная будет оборудована по всем современным требованиям СанПиНа, обустроены две раздельные перевязочные, — уточнил заведующий урологическим отделением Первой горбольницы Павел Каминский.

Урологическое отделение рассчитано на лечение 56 человек. В нем работает пять докторов в дневной службе и пять — в службе экстренной помощи. Не смотря на кадровый голод, заведующий отделением уверен, что им удастся полностью укомплектовать штат медсестрами и санитарами.

— Сейчас мы выполняем полный объем высокотехнологической медицинской помощи: делаем только малоинвазивные операции с эндоскопической и лапароскопической аппаратурой. У нас есть лицензия на оказание помощи экстренным онкологическим больным, на удалением и резекцию почки, дробление камней и другие сложные операции, — отметил П.Каминский.

На время ремонта основная часть урологического отделения частично размещена в семиэтажном хирургическом корпусе больницы, другая — в травматологическом отделении.

Здание урологического корпуса — одно из старейших на территории Первой городской больницы. Оно построено в 1897 году и пережило две обороны Севастополя.