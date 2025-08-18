Укрытия приказано отчистить, отмыть и закрепить

Такое поручение дано 18 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

– Во время обхода несколько раз зашел в наши укрытия, часть из них превратилась в общественные туалеты, – констатировал губернатор Михаил Развожаев.

После этого он обратился к своим заместителям Алексею Парикину и Павлу Иено с заданием найти укрытиям ответственных. Он также потребовал предоставить ему полный список из пятисот укрытий, а также предложил энтузиастам из сферы торговли принять в этом участие. Если таковых не найдется, закрепить укрытия за государственными структурами.

На каждом укрытии он поручил закрепить таблички с указанием ответственных и номера контактных телефонов.

– Но для начала, надо закрасить все надписи, которые появились, и обновить люминесцентной краской первоначальные надписи «Укрытие», – сказал глава города.