Спасать дельфинов будут в Байдарской долине

Автономная некоммерческая организация «Безмятежное Море» получила грант Президентского фонда природы в 24 миллионов рублей на строительство первичной инфраструктуры стационарного центра реабилитации китообразных в Севастополе.

«Мы приложили огромные усилия, чтобы это стало возможным, и провели большую работу над конкурсной заявкой. По результатам независимой экспертизы она получила очень высокую оценку, за что мы безмерно благодарны Фонду», — написали общественники в социальных сетях.

Благодаря проекту зоозащитники смогут установить большой реабилитационный бассейн, приобрести и смонтировать оборудование для бесхлорной системы водоподготовки, модульное здание для кормокухни и лаборатории. Кроме этого «Безмятежное Море» продолжит мониторинг состояния животных, выезды для обследования или оказания помощи, ведение реестра обращений и статистики выбросов китообразных на берег, а также круглогодичную образовательную программу.

Весной 2025 года эта общественная организация сообщила, что приобрела почти два гектара земли в Байдарской долине под строительство реабилитационного центра. Но на вопрос «Севастопольской газеты», где в расположенной в нескольких километрах от морского побережья долине будут реабилитировать дельфинов, общественники уточнить конкретное место отказались.

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» был создан в 2017 году для мониторинга и регистрации выбросов дельфинов на берег в Крыму и Севастополе.