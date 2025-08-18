Ремонт больницы №4 слишком затянулся

Поликлиника и стационарные отделения больницы на Северной стороне Севастополя который год работают в тяжелых условиях капитального ремонта.

В воскресенье, 17 августа губернатор с подчиненными и подрядчиками решали, как выводить медицинское учреждение из этого состояния.

«Самое важное: есть положительная динамика, и к концу сентября закончится ремонт взрослой поликлиники. Врачи и пациенты смогут с комфортом находиться на обоих ее этажах», — написал в соцсетях губернатор.

До конца 2025 года обещают завершить ремонт здания, где находилось отделение гинекологии. Там разместят приемный покой, реанимацию и одно из терапевтических отделений. После того, как этот корпус будет введен в эксплуатацию, появится возможность начать ремонт в терапевтическом корпусе. Но его не начнут...

«Даже при самом хорошем ремонте терапевтический корпус не будет соответствовать никаким медицинским стандартам: здесь очень узкие коридоры, низкие потолки, и т.д. Поэтому приняли решение — будем его сносить и на его месте строить двухэтажный модуль, чтобы разместить терапевтическую службу», — объявил глава города.

Также планируется построить модульное здание для детской поликлиники по примеру построенного ранее на территории больницы №9 в Балаклаве. Сейчас детская поликлиника на Северной стороне находится на первом этаже жилого дома в крайне стесненных условиях. Участок под модульное здание есть, осталось найти источник финансирования.

Ремонтируют седьмой год

Больницу №4 ремонтируют с 2019 года. Средства на это выделяло правительство Москвы: должны были капитально отремонтировать хирургическое и гинекологическое отделения, детскую и взрослую поликлиники и врачебные амбулатории в поселках Кача и Андреевка. Завершить работы планировалось за два года. Пока удалось отремонтировать детскую поликлинику и амбулаторию в Андреевке.

Больница на месте старого госпиталя

В марте 2020 года на встрече президента Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя главврач больницы №4 рассказала, что после модернизации их коечный фонд существенно сократится, что приведет к потере целых подразделений. А тогда еще врио губернатора Севастополя М.Развожаев добавил, что рядом с учреждением есть свободный участок земли, где можно построить новый корпус. При этом проект хорошо бы профинансировать из ФЦП.

«Посчитайте, мне бумагу напишите. Я постараюсь вас поддержать. Если действительно это крайне необходимо для большой части города, конечно, надо построить», — ответил ему президент.

В.Путин также обратил внимание на то, что новый корпус больницы на Северной стороне не был включен в программу ФЦП потому, что городские власти ранее не говорили о такой необходимости.

В начале лета 2025 года на встрече уже губернатора Севастополя с партийным активом Нахимовского района поднимался вопрос и о строительстве новой полноценной больницы на Северной стороне на месте бывшего военного инфекционного госпиталя. Согласно расчетам, сделанным более двух лет назад, ее стоимость составляла около восьми миллиардов рублей.

«Вместе с руководством 4-й больницы мы начали формировать новое медико-техническое задание на полноценный стационарный больничный комплекс», — обнадежил актив М.Развожаев, но для этого потребуется привлечение федеральных средств.

Справка

Городская больница №4 оказывает плановую, неотложную и экстренную медицинскую помощь жителям Северной стороны Севастополя. Прикрепленное население — около 51 тысячи человек, в том числе около 10 тысяч детей. В состав больницы входят круглосуточный стационар, дневной стационар и амбулаторно-поликлиническая служба, в структуре которой — поликлиники для взрослых и детей, стоматологическое отделение, четыре врачебные амбулатории и пять фельдшерско-акушерских пунктов.