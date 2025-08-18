Прыжок с тарзанки оказался неудачным

В Спасательную службу Севастополя поступил вызов: 18-летний молодой человек, отдыхавший с друзьями на берегу водохранилища, получил травмы и нуждается в помощи.

Как выяснилось, накануне вечером он решил прыгнуть в воду с помощью самодельной тарзанки. Прыжок оказался неудачным: молодой человек не долетел до воды и ударился о землю, получив травму головы и повреждения лица.

Помощь вызвали только утром.

Пострадавший находился в труднодоступном месте. К месту происшествия оперативно прибыли дежурные смены поисково-спасательных подразделений «Север» и «Юг». Спасатели эвакуировали молодого человека и передали его бригаде скорой помощи.

Спасатели напоминают о важных правилах безопасности:

— не используйте самодельные приспособления для прыжков в воду. Они часто ненадежны и небезопасны;

— не ныряйте в незнакомых местах;

— при получении травмы или ухудшении самочувствия обращайтесь за помощью немедленно.

Спасатели города Севастополя работают круглосуточно. Единый номер спасения — 112.

Спасательная служба Севастополя: (8692) 54-33-97, +7 (978) 062-46-11.