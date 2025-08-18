Попытаются разводить лошадей Пржевальского

Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий Херсонской области победила в грантовом конкурсе Президентского фонда природы с проектом по восстановлению популяции лошадей Пржевальского в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».

На реализацию проекта выделят 17,9 млн рублей. Средства направят на проведение генетического анализа и формирование национальной базы данных, создание племенных групп для предотвращения вырождения, а также обустройство трех специализированных загонов в заповедной степи.

Президентский грант позволит спасти уникальную асканийскую линию и вернуть популяции будущее.

Задача проекта — довести численность чистокровных животных в степях региона до уровня самоподдерживающейся популяции. Биосферный заповедник «Аскания-Нова» исторически является центром мировой программы сохранения этого вида: именно сюда впервые привезли диких жеребят из Монголии. Сейчас в России насчитывается около 200 лошадей Пржевальского, из них 55 — в «Аскании-Нова». Ситуация осложняется возрастом животных: средний возраст самок приближается к 20 годам: фертильны только девять особей, еще три — на грани завершения репродуктивного периода.

Лошадь Пржевальского — единственный оставшийся в мире вид дикой лошади. В естественных условиях эти лошади не обитают: сохранить вид удается только благодаря усилиям заповедников и ученых по всему миру.

«Аскания-Нова» — государственный природный биосферный заповедник в Херсонской области, где животные обитают в условиях, максимально приближенных к естественным. Здесь самый большой участок девственной степи в Европе — более 11 тысяч гектаров.