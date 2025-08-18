Подстанция скорой помощи №9 заработала в полном объеме

Расположенная на Камышовском шоссе новая подстанция скорой помощи получила медицинскую лицензию и теперь работает в полном объеме, сообщили в департаменте здравоохранения Севастополя.

Лицензия на медицинскую деятельность — обязательное условие для работы подстанции. Она дает право оказывать экстренную помощь круглосуточно и гарантирует соблюдение всех стандартов Росздравнадзора. Перед выдачей разрешения объект прошел комплексную проверку на соответствие необходимым условиям.

В здании подстанции площадью 700 кв.м есть столовая зона и зона отдыха сотрудников. Санузлы и душевые оборудованы на обоих этажах. Первый этаж отведен под медицинские кабинеты бригад и боксы для машин скорой помощи. Второй — занят помещениями для выездных сотрудников, где предусмотрено все необходимое для комфортного ожидания вызова.

Территориальный центр медицины катастроф также разместили в здании этой подстанции.

«С учетом того, что Гагаринский район значительно вырос в последние годы, создание новой подстанции вдобавок к уже имеющейся на улице Бориса Михайлова позволит оперативнее обслуживать в том числе жителей Фиолента. Здесь работают три группы специалистов: одна линейная выездная бригада и две бригады медицины катастроф. При этом здание способно разместить до шести бригад», — рассказала Марина Мальцева, заместитель главного врача по медицинской части Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Строили подстанцию на Камышовском шоссе с ноября 2019 года.