Мужчины устроили потасовку в яхт-клубе

В воскресенье, 17 августа, около 18.00 в полицию обратилась администрация одного из городских яхт-клубов с сообщением о драке между отдыхающими. На место прибыли сотрудники ОМВД России по Гагаринскому району.

Как выяснилось, потасовка произошла на почве внезапно возникшего конфликта: 32-летний отдыхающий обрызгал другого 35-летнего посетителя и вместо извинений нагрубил. Это обидело мужчину. Словесная перепалка очень скоро переросла в драку, в которую был вовлечен и товарищ старшего из конфликтующих.

По данному факту сотрудниками полиции начата проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.