Качество работы государственных управляющих компаний будут анализировать

Причина – в большом количестве жалоб на работу госкомпаний, поступающих от жителей города.

– Был на обходе, люди подходили и рассказывали, что переходят в частные компании, где за те же деньги совершенно иное качество управления. Просто хочется это проанализировать. Потому что надо понимать, что дальше такую политику вести нельзя, очень много жалоб на государственные компании, и это непреложная истина, – отметил 18 августа на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев.

Он поручил руководителю горхоза Наталье Гуляевой подготовить соответствующую аналитику, а также предложения по улучшению работы государственных УК,