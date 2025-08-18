Эксперимент с гостевыми домами затронет дачи и частные дома

Эксперимент по легализации гостевых домов в индивидуальном жилье начнется 1 сентября и распространится, в том числе на дачные участки, рассказала ТАСС зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина («Единая Россия»).

«С 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года будет проводиться эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах, в том числе которые расположены на участках, предназначенных для ведения садоводства», — сказала парламентарий.

Эксперимент пройдет в ряде регионов, в том числе в Крыму и Севастополе, на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Дагестане, в Приморье, а также в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской и Херсонской областях.

«При этом для возможности оказания такой услуги жилой дом должен пройти квалификацию гостевого дома и ему должен быть присвоен статус средства размещения «гостевой дом», после чего его вносят в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, — отметила Ю.Оглоблина. — Предоставление услуг гостевого дома в домах, которые не внесены в реестр классифицированных средств размещения, запрещается».

Депутат добавила, что с 2027 года возможно расширение практики предоставления услуг гостевых домов, «но при условии соблюдения установленных к ним требований».