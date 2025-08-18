Бороться с течью канализации на Адмирала Владимирского будут штрафами

Ищут способ устранить течь канализации на ул.Адмирала Владимирского. Порыв трубы в частном доме привел к тому, что нечистоты с территории домовладения текут прямо по улице.

На аппаратном совещании 18 августа этот вопрос поднял губернатор Михаил Развожаев, сославшись на жалобы жителей окрестных домов.

Ему пояснили, что хозяин дома обещал сам устранить проблему, но так и не устранил. В ответ губернатор предложил стимулировать его активность штрафами, например, со стороны Севприроднадзора.

На это глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова пояснила, что это возможно в случае, если налицо факт загрязнения почвы. Она пообещала заняться проблемой.

— Раз возможно, значит, меры реагирования примените. Если не понимает, чего остальные должны страдать, — заключил глава города.