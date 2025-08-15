Жители поселка Дергачи выступают против уплотняющей застройки

Жители десятка домов бывшего военного городка «Дергачи» на ул.Горпищенко просят власти не застраивать их старый район, а свободные земельные участки благоустроить и отдать в общественное пользование.

Несколько месяцев назад люди обнаружили, что между их старыми еще советскими одноэтажками начали строить огромный дом. Не смотря на то, что вид разрешенного использования этого участка определен как ИЖС, собственник сообщил, что в доме будет проживать три семьи. Местные жители не верят новому соседу, они считают, что под их окнами сооружают хостел.

Не нравится им и то, что перед началом строительства, рабочие спили на участке все деревья и кустарники. Люди подозревают, что зеленые насаждения снесли без порубочного билета. Кроме этого, по их словам, через участок проходят старые инженерные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, центральное отопление. Трубы от времени пришли в негодность и жителям регулярно приходится вызывать аварийные службы.

«Если дом все-таки возведут, то доступ к ним будет ограничен», — утверждает жительница ул.Горпищенко, 130, Галина Кирьянова.

Еще дергачевцев возмущает, что здание возводят впритык к соседнему дому №132. «Если что случится, ни пожарные ни машины скорой помощи туда не подъедут», — предупреждают жители. Но больше всего их возмущает, что дома, в которых некоторые из них проживают более полувека, городские власти не разрешают приватизировать, ссылаясь, что расположены они в санитарной зоне, а участки под ИЖС все-равно выделяют.

В поисках справедливости активисты поселка написали обращение к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, городскую прокуратуру, ДИЗО, Госжилнадзор. Люди просят остановить стройку, земельный участок сделать благоустроенным общественным пространством. Всего под обращением подписались 42 человека.

При этом ответов от губернатора и прокуратуры люди не дождались. Их письма из аппарата губернатора и правительства Севастополя перенаправили в ДИЗО, из городской прокуратуры — в районную. ДИЗО в свою очередь отчиталось, что участок выделен под ИЖС согласно закону «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» с возможностью делегировать права аренды третьему лицу. «Все по закону», констатировали в департаменте по имущественным и земельным отношениям, а если не нравится, идите в суд.

Люди разочарованы. Они оставляют за собой право обратиться в Администрацию Президента.