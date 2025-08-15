В Ялте запустят первую в Крыму волюметрическую станцию

Оборудование будет установлено в сентябре на крыше корпуса клиники Пирогова Института имени И. М. Сеченова. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Это одна из шести сотен действующих в мире волюметрических станций, предназначенных для определения наличия и активности в воздухе спор грибов, пыльцы амброзии, кипариса, сосны и других растений.

Станция станет инструментом прогнозирования опасных для аллергиков периодов и позволит вовремя начинать и корректировать терапию.



Станция закуплена за счет бюджетных средств, выделенных Минздравом Республики Крым. Исследования будет производить действующий сотрудник с биологическим образованием и владением микроскопией, который пройдет специальное трехмесячное обучение в Москве.