Ушел по-английски с чужими деньгами и документами

Ранним утром 54-летняя гостья Севастополя шла купаться на пляж «Хрустальный» и разговорилась со случайным прохожим. Тот, получив благодарную слушательницу, поведал о своей непростой судьбе, полной трудностей и испытаний, и попросил накормить его. Проникновенная история поразила женщину в самое сердце. Вместе с новым знакомым она отправилась в бургерную, а затем в алкомаркет за пивом.

Вернувшись к морю, туристка продолжила беседовать с мужчиной, а чуть позже к ним присоединился еще один местный житель с похожей жизненной историей.

Когда голод был утолен, а алкоголь употреблен, первый кавалер решил, что пора и честь знать. Он невозмутимо взял два рюкзака — свой и накормившей его сердобольной женщины, и ушел по-английски. Найденные в чужой сумке девять тысяч рублей он потратил на алкоголь и сигареты, а паспорт, пенсионное удостоверение, банковские карты и личные вещи выбросил в ближайшую мусорную урну.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за мошенничество 45-летний уроженец Республики Крым без определенного места жительства. Теперь в биографии задержанного появится новая глава – дознавателем полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.