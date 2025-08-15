Причину падения на стройке башенного крана устанавливают
Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту падения стрелы башенного крана на строительной площадке.
Происшествие случилось на стройплощадке по адресу пр.Октябрьской Революции, 52. Утром на стройке монтировали башенный кран. По какой-то причине сорвалась стрела крана, что привело к гибели одного человека, еще двое пострадали.
«В ходе проведенной проверки с привлечением контрольно-надзорных органов будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, а также градостроительного законодательства», – сообщили в городской прокуратуре.
При выявлении нарушений закона при наличии соответствующих оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.