Отсутствие 95-го бензина — временное

Временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Крым привели к нехватке бензина АИ-95 на ряде АЗС, это незначительное отсутствие по отношению к общим запасам, сообщили в Министерстве топлива и энергетики региона.

«В настоящее время существуют временные трудности с доставкой светлых нефтепродуктов в Республику Крым через Керченский пролив — одним из значительных факторов является график работы паромной переправы по погодным условиям. Доставленный объем светлых нефтепродуктов проходит ряд технологических мероприятий перед тем, как топливо будет доставлено в розничную сеть. По ряду АЗС наблюдается отсутствие автомобильного бензина марки АИ-95, однако данный дефицит является не значительным по отношению к общим запасам топлива (исходя из среднесуточной реализации) и количества АЗС», — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Власти отметили, что в ближайшее время необходимый объем бензина АИ-95 будет восполнен по мере развоза предприятиями-трейдерами по сети АЗС Республики Крым.