Обвиняется в государственной измене

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Севастополя Дмитрия Мыськова 1980 года рождения. Он обвиняется по ст. 275 Уголовного Кодекса Российской Федерации (государственная измена).

Установлено, что злоумышленник с июля по сентябрь 2024 года, находясь на территории Севастополя посредством переписки в интернет-мессенджере WhatsApp был привлечен спецслужбами вооруженных сил Украины к конфиденциальному сотрудничеству, направленному на собирание и передачу сведений. Реализуя преступный умысел, Д.Мыськов производил фотофиксацию мест размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокации и перемещения вертолетов войск национальной гвардии Российской Федерации, после чего пересылал полученные фотографии представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, он заключен под стражу. Расследование по уголовному делу проведено следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Севастопольский городской суд для рассмотрения по существу.