Обсудили перспективы экономического роста

Важные вопросы для развития экономики и инфраструктуры Севастополя стали предметом обсуждения 14 августа на встрече председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко и губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

«Я внимательно слежу за тем, что происходит в Севастополе, потому что для всех нас, и для меня лично, этот город — особый. За последние пять лет очень многое изменилось: в два с половиной раза вырос валовой региональный продукт, во столько же увеличились собственные доходы бюджета города. Это очень хорошие, солидные темпы. Продолжается модернизация системы здравоохранения, завершено лицензирование, университету Севастополя дали право готовить медицинские кадры. Это очень важно — значит, медицинские учреждения будут полностью обеспечены специалистами. Многое изменилось и в образовании», – отметила в ходе встречи В.Матвиенко.

По информации главы города, за первый квартал текущего года собственные доходы в городской бюджет составили 15 миллиардов рублей, из них 8,6 Севастополь заработал самостоятельно.



Глава города отметил ежегодный рост собственных доходов бюджета: в 2019 году они составили 14 миллиардов рублей, сейчас превысили 40 миллиардов рублей.

«Это позволяет нам уже приближаться к параметрам модельного бюджета, когда мы сможем полностью доходами города покрывать обязательные расходы бюджета», – сказал Михаил Развожаев.

Темой осуждения также стала реализация федеральной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры, показавшая с 2014 года существенный рост.

«Мы ежегодно строим около 20 объектов по госпрограмме, а в этом году собираемся ввести еще 23 новых объекта. Это садики, школы, спортивные объекты. Благодаря этой программе, у нас сегодня уже нет дефицита мест в детских садах, мы завершили лицензирование медицинских учреждений и с точки зрения инфраструктуры смогли полностью интегрироваться в правовое поле Российской Федерации с точки зрения оказания медицинских услуг», – сказал Михаил Развожаев.



Губернатор заострил внимание на начавшемся в городе процессе возрождения рыбопромышленного комплекса. В ответ глава Совета Федерации отметила большие возможности и потенциал для развития этой отрасли в регионе. Так, по ее словам, 12 августа Правительство России приняло решение о выделении финансовой поддержки рыбохозяйственным комплексам, в том числе и Севастополю. Из уточнения М.Развожаева следует, что речь идет о примерно 150 миллионов рублей для Севастополя.

В беседе также были затронуты вопросы жилищного строительства и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, процесс должен быть завершен до конца года. Еще одна проблема – состояние коммунального и газового хозяйства, а также вопрос благоустройства общественных территорий.

В.Матвиенко выразила уверенность, что все проблемные вопросы будут решены.