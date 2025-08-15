Написала песню о 35-й батарее

На своей странице он рассказал удивительную историю. О том, как женщина вместе с сыном Матвеем в один из жарких дней этого лета пришла в его кабинет и попросила послушать песню, которую она сочинила после посещения весной этого года экскурсии по казематам 35-й батареи.

О себе рассказала, что до 18 лет жила в Крыму, имеет музыкальное образование, вышла замуж за военнослужащего, после чего уехала и сейчас постоянно проживает в Туле. Но постоянно приезжает в Крым.

В этот раз в Севастополь приехала специально, чтобы показать сочиненную и записанную ею песню, которую посвятила людям и событиям, происходившим на мысе Херсонес в героические и одновременно трагические дни завершения второй обороны города в июле 1942 года. Подробности того, как это происходила, Н.Ракитина узнала из рассказа музейного экскурсовода Вадима Жутовского. Узнала и была так впечатлена, что не смогла сдержать нахлынувших на нее эмоций.

«Вернувшись, я сначала ничего не могла с собой поделать. В голове мелькали события на 35-й, складывались строки... Затем вместе со словами родилась и музыка. Так появилась песня о 35-й батарее, которую я сама и исполнила. Приехала, чтобы показать ее вам и передать музею. Может быть, она понравится и будет полезной? Очень волнуюсь!» – обратилась к В.Володину автор песни.

Песню прослушал не только директор, но и сотрудники музея. Их общий вердикт – песня достойна быть представленной севастопольцам! И не когда-нибудь, а в особый для города день – день начала обороны Севастополя 30 октября. На эту дату и назначили премьеру песни. С приглашением автора, разумеется.