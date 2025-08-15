На ПОР обрушился строительный кран

В результате происшествия один человек погиб, еще двое травмированы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Обрушение конструкций башенного крана на автомобильный кран произошло с высоты около 45-ти метров при монтажных работах.

Сообщение о падении конструкции на стройке на пр.Октябрьской Революции, 52-Б поступило в 10.04. На место прибыли экстренные службы, в том числе МЧС России. К сожалению, один человек погиб. Оба пострадавших госпитализированы. У одного рабочего перелом ноги, у другого — рваная рана верхней конечности.

Ход и результаты расследования находятся на контроле Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

На месте происшествия действия правоохранительных органов координирует прокурор Гагаринского района Севастополя Алексей Казаков.

ЖК «Фаворит» на ПОР, 52 строит Инвестиционно-строительная компания «Альянс».