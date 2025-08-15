На Большой Крымской тропе обустроят еще четыре этапа

Четыре этапа туристического комплекса «Большая Крымская тропа» благоустроят в 2025 году: от Судака до Ангарского перевала, работы охватят порядка 90 км. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на Министерство курортов и туризма Республики Крым.

О намерении более, чем вдвое расширить туристический комплекс «Большая Крымская тропа» до конца года власти Крыма заявляли еще в 2024 году, тогда планировалось ввести шесть новых этапов общей протяженностью 130 км.

Уточняется, что работы по четырем новым этапам охватят «Волшебный Эчки-Даг» (Краснокаменка — Солнечная долина), «Крымский парадиз» (Судак — гора Папая-Кая), «Места боев отряда 1-го Партизанского района» (гора Папая-Кая — Нижний Кок-Асан), «Судакские панорамы» — радиальный маршрут (Судак — Орта-Сырт).

Как сообщается, до конца года на этих маршрутах будут установлены информационные щиты и навигационные знаки, оборудованы туристические стоянки и места отдыха.

Большая Крымская тропа протянется вдоль побережья Черного моря, соединив западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа пройдет через семь муниципальных районов, шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. На тропе и вблизи нее расположатся более 3 тысяч туристических объектов.

На 750 километрах тропы в окончательном варианте будут благоустроены 52 участка.