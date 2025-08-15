Гостиницы, не включенные в Госреестр, признают нелегальными

Все гостиницы, базы отдыха, глэмпинги и другие средства размещения, не внесенные в Госреестр и не прошедшие классификацию, с 1 сентября не смогут легально оказывать свои услуги.

— Согласно изменениям в закон об основах туристской деятельности, все гостиницы и другие средства размещения, оказывающие соответствующие услуги, должны до этого срока пройти самооценку, классификацию и быть включены в единый федеральный реестр средств размещения. Для этого отельерам необходимо посетить портал Госаккредитации и скачать инструкцию, где конкретно прописаны все шаги, которые необходимо пройти, — рассказала заведующая сектором в составе отдела развития туристических ресурсов и информационного сопровождения Управления туризма Севастополя Анастасия Марочкина.

При прохождении сертификации средства размещения определяют для себя тип: гостиница, база отдыха, санаторий, глэмпинг и т.д. Кроме этого гостиницы также определяют свою «звездность»: от категории «без звезд» до категории «пять звезд». Без определения этой категории гостиницы не смогут легально оказывать свои услуги.

Гостевые дома должны «самооцениться» до конца года

С 1 января 2026 года гостевые дома также должны быть включены в единый федеральный реестр. В настоящий момент принят федеральный закон о легализации гостевых домов, расположенных в индивидуальных жилых домах (ИЖС), и разрабатывается законопроект города Севастополя о включении в этот эксперимент. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся правила классификации гостевых домов. Планируется, что они будут приняты к 1 сентября 2026 года. Тогда все гостевые дома начнут проходить классификацию и включаться в единый реестр.

— С первого сентября этого года гостевые дома могут продолжать работать не будучи включенными в реестр. Для них это правило будет распространятся с 1 января 2026 года, —уточнила А.Марочкина.

Нарушителей найдут и накажут

Управление туризма Севастополя получило контрольно-надзорные функции в части проверки соответствия нахождения или отсутствия гостиницы в едином федеральном реестре. В случае, если гостиница имеет статус пять звезд, но практически не соответствует данной звездности, то процедура классификации будет проводиться заново. Если гостиница будет оказывать свои услуги и не будет включена в единый федеральный реестр, а также в случае, если она прошла классификацию и включена в реестр, но информация об этом не указана на их официальном сайте, то отельерам выпишут предписание об устранении нарушений.

— У нас постоянно идет мониторинг средств размещения. Мы смотрим все сайты и туристические агрегаторы, такие как «Авито». Отслеживаем социальные сети. Работаем с налоговой службой и Росстатом, которые присылают нам данные тех средств размещения, которые работают и платят налоги или, наоборот, не платят, — объясняет А.Марочкина.

Инструментов для выявления нарушителей в управлении достаточно. Для получения точных сведений о гостевых домах, расположенных на Фиоленте или Северной стороне, по словам заведующей сектором, есть заинтересованные жители, которые уже сейчас пишут в управление заявления, чтобы надзорные органы обратили внимание на то или иное средство размещения.

— Мы будем реагировать: выезжать на контрольно-надзорные мероприятия по обращениям граждан, —заверила А.Марочкина и добавила, что кроме контроля управление туризма также оказывает помощь всем средствам размещения по любым вопросам и процедуре прохождения самооценки, классификации и включению в единый федеральный реестр.