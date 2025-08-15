Археологи нашли фрагмент мраморной античной богини в море около Керчи

Фрагмент мраморной статуэтки, изображавшей богиню, был вымыт морем из затопленных кварталов древнего города Мирмекий в Крыму и попал к археологам.

Как сообщил ТАСС руководитель Мирмекийской археологической экспедиции, заведующий сектором Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, найденный фрагмент — часть мраморной фигурки: грудная клетка примерно от ключиц до середины ребер. Одна из рук фигурки сохранилась до локтя, она была согнута и лежала на груди, вторая опускалась вниз. Высота обломка — около 10 см.

«Эта находка и очень редкая, и интересная. Предположительно, это женская статуэтка, которая могла изображать богиню, например, хранительницу очага Гестию. Она не в роскошной, но в достаточно приличной представительной одежде», — рассказал А.Бутягин.

Ученый отметил, что статуэтка, очевидно, представляла большую ценность и в период бытования: видны следы ремонта в районе шеи фигурки.

Он также уточнил, что мраморный обломок был обнаружен на мелководье одним из местных жителей, уже несколько лет сотрудничающим с экспедицией. Затем он передал его для изучения археологам, и сейчас над фрагментом статуэтки работают реставраторы Эрмитажа, участвующие в экспедиции. «Это не единственная находка, полученная подобным образом: периодически мы находим предметы на берегу, в прибрежных водах. Вероятно, они появляются в результате размывания слоев на той территории города, которая со временем ушла под воду из-за повышения уровня моря», — пояснил Бутягин.

Город Мирмекий был основан как греческая колония на крымском берегу Керченского пролива в первой половине VI века до н. э. Он располагался неподалеку от столицы Боспорского царства — города Пантикапея, сейчас его территория входит в границы города Керчь. Исследования городища начались в первой половине XIX века, с 1999 года на памятнике работает Мирмекийская экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Бутягина.