Владельцы затонувших в Керченском проливе танкеров заплатят экологический ущерб

Суд Краснодарского края постановил взыскать эту сумму с владельцев затонувших танкеров. Сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть 212» ООО «Каматрансойл» и фрахтователя судна ООО «Кама Шиппинг» составила около 49,5 млрд рублей. В отношении собственника «Волгонефть 239» ЗАО «Волгатранснефть» сумма вреда, причиненного Черному морю, составила около 35,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

«Надзорное природоохранное ведомство рассчитало ущерб экологии от ЧП и предъявило требования к компаниям-владельцам. Они отказались добровольно возместить вред, поэтому служба обратилась в суд», — говорится в сообщении.

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», перевозивших около 9,2 тысяч тонн мазута, произошло утром 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива во время шторма. Танкер «Волгонефть 212» вследствие крушения раскололся на две части и затонул в районе мыса Такиль в границах морского порта Кавказ. Там же находится и носовая часть танкера «Волгонефть 239». Работы по утилизации кормовой части танкера «Волгонефть 239», которую вынесло на мель у мыса Панагия в акватории морского порта Тамань, завершились начале марта.