Ветеранов СВО подготовят для работы в учебных заведениях

В Крыму запустят программу подготовки ветеранов СВО для работы в учебных заведениях. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Программу педагогической подготовки крымчан-участников СВО для работы в учебных заведениях запустят в Республике Крым в августе 2025 года, сообщили ТАСС в Министерстве труда и социальной защиты Республики Крым.

«В 2025 году для участников СВО, ветеранов боевых действий на базе Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования запланирована к реализации дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Теория и методика преподавания учебного предмета. Основы безопасности и защиты Родины‘ и основы управленческой деятельности в образовательном учреждении». Срок освоения программы — 504 часа, продолжительность обучения составляет четыре месяца», — говорится в сообщении.

Сейчас в институте идет набор на обучение по этой программе, документы уже приняты от13 участников СВО. Начало обучения запланировано на 25 августа.